نشأت الديهي: تدشين «التحالف الوطني» بداية مختلفة لعمل أهلي منظم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كان بداية مختلفة لإعداد عمل أهلي منظم بشكل مبشر، إذ كان نظام العمل المجتمعي في مصر مشوهًا فالدولة كانت عبارة عن الحكومة فقط، ولا يوجد دور فعال للعمل الأهلي، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

الحكومة كانت هي المسؤولة عن كل شيء

وأضاف «الديهي»، أن الحكومة كانت هي المسؤولة عن كل شيء، «كانت هي اللي بتشيل وهي اللي بتحط، وهي اللي كانت بتشغل، بينما القطاع الخاص والأهلي كان في حالة تقزم كبيرة»، موضحًا أن الدولة المصرية حاليا تعمل على إزالة تشويهات تاريخية في بنيان الدولة، مشددًا على ضرورة تغير تركيبة الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، لكي يحتل 65% من السوق في مصر، وبذلك يكون لدينا قطاع خاص حقيقي فاعل، موضحًا أن عمل الحكومة والقطاع الخاص أمر لا يكفي.

ضرورة تفعيل دور المجتمع الأهلي

وشدد الإعلامي، على ضرورة تفعيل دور المجتمع الأهلي، وهذا الأمر ليس اختراعًا، ولكنه موجود في كل دول العالم المتقدمة، «الشعب المصري معطاء، ولكنه يقوم بأعمال خيرية مبعثرة، ولكن من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي نستطيع بناء الجمهورية الجديدة».