نشأت الديهي: طبول الحرب تدق بين الصين وأمريكا بسبب تايوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن طبول الحرب تدق الآن بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ قامت الصين برفض زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لتايوان، لأن هذه الزيارة تنتهك فكرة سيادة الصين الموحدة، موضحًا أن الصين تحدثت على إمكانية إسقاط طائرة رئيس مجلس النواب الأمريكي حال زيارتها تايوان، وفي حال وجود طائرات عسكرية تقوم بمرافقة طائرة رئيس مجلس النواب الأمريكي، فسيتم ضربها.

التحركات الأمريكية على الحدود الصينية «تحركات حرب»

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن التحركات الأمريكية على الحدود الصينية، تعتبر تحركات حرب، كما أن بكين إذا قامت بضرب طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، فهذا يعد إعلان حرب صينية على أمريكا، فضلًا عن أن الجيش الصيني الآن يقوم بمناورات عسكرية في هذه المنطقة، ولا يستبعد قيام الصين باحتلال تايوان، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية إلى تايوان، في ظل رفض الجيش الصيني الزيارة بشكل واضح.

العالم يعيش خلال حاليا فترة انكماش العولمة

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن العالم يعيش خلال الفترة الحالية فترة انكماش العولمة، فالحرب الروسية - الأوكرانية أدت لتحولات كبرى في العالم، وصعود قوى كبرى مثل الصين والهند، موضحًا أن اليمين المتطرف في أوروبا في حالة صعود، وهذا الأمر اتضح مؤخرًا في فرنسا خلال الانتخابات الأخيرة، كما أن المزاج العام في أوروبا يتغير، ويتحول إلى فكرة الدولة الوطنية.

هناك حالة من العودة للشعور الوطني في أوروبا

وأضاف «الديهي»، أن هناك حالة من العودة للشعور الوطني في أوروبا، كما أن إيطاليا شهدت حادثة مفجعة تدل على صعود اليمين المتطرف في أوروبا، حيث قام مواطن إيطالي بالاعتداء على مواطن إفريقي حتى الموت، «كان لديه إصرار غريب وعجيب للقضاء على المواطن الإفريقي»، والغريب أن الحادثة في دول تتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان، كما أن المزاج العام الأوروبي تبدل ضد الأفارقة، وهذه الحادثة دليل على زيادة العنصرية في أوروبا.