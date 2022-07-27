نشأت الديهي عن حفل آمال ماهر: الفن قوة مصر الناعمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفنانة آمال ماهر، نشرت برومو حفلتها الجديدة ضمن مهرجان العلمين لصيف 2022 في العلمين أرينا، حيث تعود آمال بهذا الحفل لجمهورها بعد غياب أكثر من عامين عن حفلات اللايف.

وقال: «الفن في مصر هو القوة الناعمة، ومصر ولادة وكل يوم هناك نجوم وملوك للفن بمعناه الواسع بجميع المجالات، ولدينا ثراء تاريخيا وحضاريا، ولا يمكن أن تنطفئ شعلة الحضارة المصرية تحت أي ظرف، ربما وهج تحت الرماد».

آمال ماهر تعود لجمهورها الحبيب بعد فترة غياب

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن آمال ماهر تعود لجمهورها الحبيب بعد فترة غياب، معقبًا للفنانين: «أنتم الروح الحقيقية التي نتنفسها في مصر، ونحن في أمس الحاجة لهذه الكتلة الصلبة، والصوت المصري سيستمر في الريادة والسيادة، صدرنا الفن المصري لكل مكان في العالم، والفن المصري بخير، ونشجع جميع الأخوة العرب على أن يكون لديهم فنا راقيا، وستبقى مصر هوليوود الشرق والمنارة الحقيقية للفن».

آمال: أتمنى أن أكون على أكمل وجه في حفلي المنتظر

وكانت الفنانة أمال ماهر، ذكرت خلال مداخلة هاتفية أمس، في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «dmc»، أنها تعمل حاليا على بروفات حفلها، وتعد نفسها معنويا: «أشعر كأنها أول حفلة أعملها في حياتي ومتوترة للغاية، في أي حفل كنت أشعر بالخوف من مقابلة الجمهور، لكونها لحظة مخيفة، لأنني أحمل على عاتقي مسؤولية الجمهور، وأتمنى أن أكون على أكمل وجه في حفلي المنتظر، وعندما أرى حب الناس أطمئن حينما أقف على المسرح، وسأقدم أغنيتين جديدتين في الحفل من ألبومي الجديد».