إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على محور الضبعة بمطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، منذ قليل، عند علامة «الكيلو 222»، على طريق محور الضبعة القاهرة، وانتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم الأربعاء، جميع مصابي حادث الضبعة الإقليمي، وننشر أسماء وحالات المصابين وهم:

- مسعد أبوالفتوح عبدالله، 52 سنة، من القليوبية، مصاباً بكدمات وسحاجات متفرقة في الجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

- محمد مسعد أبو الفتوح، 15 سنة، من القليوبية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- أحمد مسعد أبو الفتوح، 15 سنة، من القليوبية، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- السيد خليل سيد، 23 سنة، من القليوبية، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة لهم وتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة إلي موقع الحادث، لإجراء الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.