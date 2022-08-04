أخبار المنيا في 24 ساعة.. تشغيل جهاز قسطرة القلب وإحالة مسؤولين للتحقيق

شهدت المنيا عددا من الأحداث المهمة خلال 24 ساعة المضاية، منها لقاء المحافظ بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة المشكلات الجماهيرية، وإحالة نائب رئيس مدينة ورئيس حي للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل، وكذلك شن حملة مفاجأة على المخابز البلدية ومحال الجزارة، فضلا عن إزالة الوحدات المحلية لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تشغيل جهاز قسطرة القلب بالتأمين الصحي

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، تشغيل جهاز قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحي، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة بعض المشكلات والموضوعات التي تتعلق بالمواطنين.

وقرر المحافظ، خلال جولة مفأجاة علي المخابز البلدية ومحلات الجزارة، تحرير محضر غلق إداري لمخبز لتجميعه بطاقات تموينية، كما وجه بتحرير محاضر لمخابز أخرى، لوجود عدد من المخالفات منها نقص الوزن، وعدم وجود شهادات صحية، وتجميع بطاقات، ونظافة.

إزالة 37 تعد على الأراضي الزراعية

وشنت الوحدات المحلية في المنيا، وتحديدا بمراكز مطاي وبني مزار وملوي، حملات لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ 37 حالة، بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وأحال محافظ المنيا نائب رئيس المدينة المشرف على أعمال حي غرب وكذلك رئيس الحي ومسؤولي النظافة والمخلفات إلى الشئون القانونية للتحقيق، بسبب التقاعس في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وعدم رفع القمامة من نقاط التجميع والمقلب الوسيط مما أدى إلى تراكمها.