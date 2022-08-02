إيجابية تحليل المخدرات لقائد دراجة بخارية دهس طفلة بكورنيش المنيا

كشف تقرير طبي إيجابية تحليل المخدرات لقائد دراجة بخارية اقتحم رصيف كورنيش مدينة المنيا، ودهس طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أثناء تواجدها رفقة أسرتها، ونتج عن ذلك وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

قائد الدراجة البخارية يتعاطى المخدرات

وتبين من الفحص تعاطي قائد الدراجة البخارية لنوعين من المخدرات، هما التامول والحشيش، وقررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حبس السائق احتياطيا، وتواصل النيابة العامة التحقيق حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ألقت القبض على قائد الدراجة البخارية الذي فر هاربا بعدما صدم طفلة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ونتج عن ذلك وفاتها.

دراجة بخارية تقتحم رصيف الكورنيش

واستقبلت مستشفى المنيا الجامعي مساء أمس الإثنين، طفلة غارقة في دمائها، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعدما دهستها دراجة بخارية بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بطفلة على كورنيش النيل بالمنيا، مما أدى إلى مصرعها.

وتبين بإجراء التحريات الأولية، أن المتوفية تدعى «جومانا. ع. ع»، وتبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت تجلس مع أسرتها على كورنيش النيل أمام مسجد الفولي ناحية دار المناسبات، وتفاجأت أسرتها بدراجة بخارية تقتحم الرصيف لتصدم الطفلة، ما أدى إلى مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على السائق، وتم إحالته لجهات التحقيق، حيث تم إجراء تحليل مخدرات له وتبين إيجابية العينة.