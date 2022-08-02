إصابة سوري سقط من قطار و«تباع» في حادث سيارة في المنيا

أصيب مواطن سوري بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من قطار في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، كما أصيب «تباع» سقط من سيارة على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، أمام قرية «البرجاية» بدائرة مركز المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغين، الأول من مأمور مركز شرطة سمالوط بسقوط مواطن سوري من قطار وإصابته، والثاني من مأمور مركز شرطة المنيا، بسقوط «تباع» من سيارة بطريق «مصر - أسوان» الزراعي.

سقوط مواطن سوري من قطار بسمالوط

وقع الحادث الأول بمركز سمالوط، حيث تبين بإجراء التحريات الأولية أنه أثناء استقلال «محمد وليد»، 29 سنة، سوري الجنسية، لأحد القطارات، سقط بالقرب من مزلقان مركز سمالوط، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات وجروح سطحية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط «تباع» من سيارة بطريق مصر أسوان

ووقع الحادث الثاني بطريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية «البرجاية»، حيث أفادت التحريات الأولية بأنه أثناء استقلال «محمد محمود»، 20 سنة، «تباع»، مقيم بمركز أبوقرقاص، لسيارة ربع نقل، سقط منها، ونتج عن ذلك إصابته بكسور مضاعفة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما فر قائد السيارة هارباً، وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبطه.

وشهد مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى «الشيخ فضل»، لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.