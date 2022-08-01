وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يطلقان خدمات الإنترنت فائق السرعة

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير مكتب بريد قرية «المعصرة»، بمركز ملوي جنوب المحافظة، ضمن خطة إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بالمنيا.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة المنيا، وشباب البرنامج الرئاسي، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة».

تابع الوزير والمحافظ أعمال المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرية «المعصرة»، التابعة لمركز ملوي.

البنية التحتية المعلوماتية أحد المقومات الأساسية

وأكد وزير الاتصالات على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية الحكومة بأهمية البنية التحتية المعلوماتية كأحد المقومات الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تمثل شريان الحياة لجميع العمليات الداعمة لخلق مجتمع رقمي وتقديم خدمات بطرق بسيطة وسريعة وبجودة عالية.

وأشاد وزير الاتصالات بجهود جميع العاملين المشاركين في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات مشددًا في نفس الوقت على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المدة الزمنية المحددة لكل مشروع، ووفقا لأحدث المعايير المتبعة عالمياً.

تنفيذ 362 مشروعاً لقطاع الاتصالات بالمنيا

ومن جانبه، أوضح محافظ المنيا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية، يتضمن تنفيذ 362 مشروعا، منها 192 مشروع لقطاع الاتصالات والألياف الضوئية والخاصه بتوصيل خدمات الإنترنت، و170 مشروعاً بقطاع الاتصالات ومحطات المحمول، ويهدف لإقامة أبراج ومحطات الهواتف المحمولة.

كما تابع الوزير والمحافظ، إطلاق خدمة الانترنت بعدد من منازل قرية المعصرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم اطلاق جميع خدمات الاتصالات في القرية، ومنها (خدمة الصوت والانترنت فائق السرعة وخدمات دوائر نقل المعلومات لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية).

وفى ختام الجولة، عقد الوزير والمحافظ، لقاءً مع المتدربات المستفيدات من برنامج وزارة الاتصالات “منصة مصر الرقمية “بمقر الوحدة المحلية بقرية معصرة ملوي، للتعرف على حجم الاستفادة من البرنامج، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك البرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، حيث أكد الوزير أن قرية المعصرة تزين مشروع مصر الرقمية، وهو قادر علي خدمة أهالينا بالقرية، مؤكداً أن رفع الوعي والتدريب مقترن بتقديم تلك الخدمات.