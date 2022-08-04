سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثير من المواطنين خاصة العاملين في شركات عالمية، بمتابعة سعر اليورو بشكل يومي، لمعرفة قيمة ما يملكونه من أموال، كما أنّها تعد ثاني أكثر العملات تداولا حول العال، إذ إنّها عملة الاتحاد الأوروبي.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

وعن قيمة سعر بيع وشراء اليورو في البنك الأهلي المصري فسجلت نحو 19.34 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر والبنك المركزي المصري

وصلت قيمة عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر لتسجل نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، كما سجل سعر عملة اليورو بالبنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 4 أغسطس الحالي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واليوم الخميس في بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو، 19.29 جنيه لعمليات الشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغت قيمة عملة اليورو نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.32 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 4 أغسطس.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن العملة المتداولة في المملكة المتحدة، فسجل اليوم الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.25 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.18 جنيه للشراء 23.29 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس.