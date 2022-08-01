سعر اليورو اليوم الإثنين 1-8-2022 في البنوك المصرية

ما زالت أسعار العملات الورقية داخل البنوك المصرية الخاصة والحكومية التي يتم حديثها بشكل يومي، تشهد تباينا واختلافا في الأسعار، إذ تحظى العملات بعمليات بحث كثيرة من جانب المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، لمعرفة أسعارها بالبنوك مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها حاليا عملة الاتحاد الأوروبي الرسمية، وهي سعر اليورو اليوم وكذلك الدولار الأمريكي.

ووفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو داخل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، بلغت عملة اليورو نحو 19.42 جنيه للبيع ونحو 19.18 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.18 جنيه للشراء و19.45 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، وآخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو بالبنك المركزي المصري 19.32 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري 19.29 جنيه لعمليات الشراء و19.42 جنيه للبيع، كما سجل اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.47 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.14 جنيه لعمليات الشراء و19.47 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وأخيرًا سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك المركزي المصري، المسؤول عن القطاع المصرفي والمعاملات المالية 18.90جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.