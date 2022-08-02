سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في البنوك المصرية

اليورو من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل مستمر، حيث تختلف أسعار العملات من بنك لآخر وفق التحديث الخاص بكل بنك يوميا، ويشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة أبرزها بنك الإسكندرية والأهلي والمركزي وغيرها، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.38 جنيه لعمليات الشراء و19.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه لعمليات الشراء و19.54 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.

سعر اليورو في بنك مصر والبنك المركزي المصري

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.39 جنيه للشراء و19.52 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، كما سجل سعر عملة اليورو بالبنك المركزي المصري 19.35 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 2 أغسطس الحالي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو، 19.35 جنيه لعمليات الشراء و19.54 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما بلغت عملة اليورو نحو 19.50 جنيه للبيع ونحو 19.29 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.29 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.12 جنيه للشراء 23.22 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس.