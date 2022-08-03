سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-8-2022 في البنوك المصرية

عملة الاتحاد الأوروبي واحدة من العملات الورقية التي لها تاثير على حركة الاقتصاد العالمية، لهذا يهتم قطاع عريض بمعرفة سعر اليورو بشكل مستمر، حيث تختلف أسعار العملات من بنك لآخر وفق التحديث الخاص بكل بنك يوميا، ما يدفع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لتحديث أسعارها بشكل يومي.

واليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس الحالي، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، أبرزها بنك الإسكندرية والأهلي والمركزي وغيرها، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر والبنك المركزي المصري

وصلت قيمة عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر لتسجل نحو 19.35 جنيه للشراء و19.60 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، كما سجل سعر عملة اليورو بالبنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 3 أغسطس الحالي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو، 19.23 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغت قيمة عملة اليورو نحو 19.62 جنيه للبيع ونحو 19.38 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وعن قيمة سعر بيع وشراء اليورو في البنك الأهلي المصري فسجلت نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.25 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 3 أغسطس.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن العملة المتداولة في المملكة المتحدة، فسجل اليوم الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.22 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.18 جنيه للشراء 23.28 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس.