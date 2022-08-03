«الجمعيات الأهلية»: خطة لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة بمشروعات متناهية الصغر

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن زيادة الدعم الحكومي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بقيمة مليار جنيه بتوجيه من الرئيس السيسي، أمر إيجابي وجاء لمراعاة الأسر الأكثر احتياجاً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وسط وجود 24 جمعية يضمها الاتحاد لتحقيق التكافل ودعم الأسر الأكثر احتياجا، مبينا أن هناك تنسيقا وتوزيعا للأدوار إذ تعمل جمعيات على توفير الدعم النقدي، وأخرى للرعاية الطبية، وتوفير الطعام.

رعاية إنتاج الشباب وطرحها في المعارض

وأضاف «عبدالقوى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هناك خطة لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة من أجل إقامة مشروعات متناهية الصغر من أجل تقليل نسب البطالة وهذا أمر إيجابي، موضحا أنه ستوجد حضّانة لتشغيل مجموعة من الشباب لإنتاج منتج معين تحتاجه المصانع من أجل بيعه، وكذلك عرض المنتجات في المعارض المختلفة التي تنظمها الدولة مثل تراثنا وديارنا وغيرهما.

الدولة تتبنى المشروعات متناهية الصغر

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن كل منطقة في مصر لها طبيعتها الخاصة من أجل التشغيل، مشددا على أن الدولة تتبنى عمل مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة، لافتا إلى أن المجتمع المدني يدعم أيضا فرص العمل في ظل رؤية الدولة التي تدعم المثل الصيني القائل لا تعطني سمكة ولكن علمني الصيد.