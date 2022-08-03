نشأت الديهي عن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان: العالم يصنع كوارث جديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم لم يكتف بكوارث المناخ بل يجري العمل على صناعة كوارث جديدة، إذ أن الصين ستبدأ مناورة عسكرية غدا الخميس حتى الأحد المقبل، حول جزيرة تايوان، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وتابع الإعلامي: «أتوقع أن يحدث شيء، خاصة أن بكين تحدثت عن أن هذه الزيارة لن تمر مرور الكرام، ممكن الصين تضم جزيرة تايوان غدًا، وممكن لا»، موضحًا أن رئيسة مجلس النواب الامريكية عنيدة جدًا «بيلوسي دخلت التاريخ بهذه الزيارة، وقد يكون لها مستقبل سياسي آخر في أمريكا».

الصين لديها «صبر الجمال» وقد تقوم بشيء خلال المناورات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الصين لديها صبر الجمال وقد تقوم بشيء خلال المناورات العسكرية التي ستبدأ غدًا، «لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يحدث»، موضحًا أن قرار الحرب لا يجب أن يكون نابعًا من حماس أو خوف أو من الرأي العام، فالصين اتخذت القرار الذي يحقق مصالح الشعب الصيني، في سياق معادلات سياسية غير مرئية للإعلام أو الرأي العام، واليوم سيشهد مناورات عسكرية تسمى بـ«قطع الرأس» موجهة ضد كوريا الشمالية، وهو صراع قديم قد يتجدد.