خبيرة: توعية المزارعين بالتغير المناخي ساهم في تحسن جودة محصول المانجو

قالت الدكتورة منى قيصر، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة قناة السويس، إن التغيرات المناخية لن تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية هذا العام كما حدث في الأعوام الماضية.

وأضافت لـ«الوطن»، أن توعية المزارعين في الفترة الماضية بجوانب التغير المناخي وتأثيراته المختلفة كان سببا رئيسيا في تخطي بعض العقبات التي أثّرت على جودة المحاصيل خلال الأعوام الماضية، وتسببت في أضرار كبيرة لبعضها، خاصة محصول المانجو.

وأشارت «قيصر» إلى أن جامعة قناة السويس والعديد من الأجهزة تابعت الأزمات التي مرت بها الزراعة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية، ووجهت بقوافل بيئية وتوعوية مع تغيير استراتيجيات الزراعة القديمة بالتزامن مع التغير المناخي.

«قيصر»: الأمم المتحدة تحاول الحد من ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منى قيصر، إنها حصلت على عضوية هيئة الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا، بسبب الأبحاث العلمية الخاصة بالحفاظ على البيئة في العالم وكذلك المتعلقة بقضية التغيرات المناخية في الوطن العربي حاليا.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل حاليا وفق استراتيجية تضم العديد من الفعاليات، لزيادة الوعي بالحفاظ على البيئة، والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن التغير المناخي تسبب خلال الفترة الأخيرة في تغير البيئة وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجتين عن المعدلات الطبيعية في معظم الدول.

وقالت، إن المجتمع في كل دول العالم مسؤول عن ظاهرة التغير المناخي، مشيرة إلى أهمية عقد مؤتمر المناخ المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات البيئية.