عضو خارجية الشيوخ: قضية التغير المناخي تعكس الدور المصري الحيوي دوليًا

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشاركته في عدد من المحافل الدولية وآخرها زيارته لألمانيا.

وأضافت: «وضع مصر الجيوسياسي فرض عليها مسئوليات والتزامات لا تستطيع التخلي عنها، والرئيس السيسي منذ تولي المسئولية وهو يحمل على أكتافه مسئولية أن تعيش المنطقة العربية في أمن وسلام، وأن تحيا شعوبها في دول وطنية حرة ذات سيادة لا ينازعها فيها أحد»، لافتة إلى أن الرئيس يجوب دول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويسعي بكل جهده إلى خلق علاقات ثنائية بين مصر وكل دول العالم قائمة على المصالح المتبادلة، وحل أي نزاع بالطرق السلمية، ورفض مبدأ التدخل في شئون الغير.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية حوار بطرسبرج للمناخ برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية cop 27، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

مشاركة السيسي تعكس الدور المصري الحيوي

وأوضحت في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا الحضور على مستوي الرئاسة وما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين الدول المهتمة والفاعلة في قضية مواجهة التغير المناخي يعكس الدور المصري الحيوي الذي تقوم به القيادة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ 2014 من جهود لمواجهة تداعيات هذا التغير المناخي والدعوة والتحذير إلى خطورة هذا التغيير الذي يؤثر على شكل الحياة وموارد الأرض الطبيعية.

الدول الكبري تسمع لمصر وتتدارس معها القضايا ذات التأثير المشترك

وشددت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على النجاح الذي حققته السياسة الخارجية المصرية، والدبلوماسية الرئاسية في طرح رؤية مصر في كافة القضايا بالشفافية والوضوح والصدق مما جعل مصر دولة تسمع لها الدول الكبري في العالم وتتدارس معها القضايا ذات التأثير الدولي.

ولفتت إلى المشاركة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جده للأمن والتنمية التي حدد فيها خارطة طريق واضحة من 5 محاور تعالج قضايا المنطقة المزمنة وترسم مسار العلاقات البينية بين الدول العربية، كما تحدد الأطر الخاصة بالعلاقات العربية مع محيطها الإقليمي والدولي.

وأشادت بقدرة الرئيس السيسي علي التحاور والتفاوض مع رؤساء كبري الشركات الألمانية العالمية للصناعات البحرية والعسكرية والإلكترونية وشركات محطات الكهرباء التي تمتلك خبرة عالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر، مشيدة باستجابة رؤساء الشركات للمطالب المصرية بناء على الثقة التي أسس لها الرئيس في قواعد السياسة الخارجية والدبلوماسية الرئاسية.

لقاء الرئيس بالمستشار الألماني فرصة لتوطيد العلاقة بين البلدين

وأضافت النائبة ريهام عفيفي أن زيارة الرئيس لألمانيا هي الزيارة الأولي بعد تولي «شولتس»، السلطة خلفا لأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة التي ربطتها بمصر وبالرئيس علاقات طيبة وتفاهم كبير تجاه كل القضايا المشتركة مع زيادة في مؤشرات التبادل التجاري والاقتصادي في مجالات استراتيجية كثيرة، وأن لقاء الرئيس بالمستشار الألماني شولتس فرصة لتوطيد العلاقة بين البلدين المهمين في المنظومة الإقليمية والدولية، وفرصة لأن يشرح الرئيس رؤية مصر في قضايا المنطقة، ويؤكد على سياسة مصر الخارجية، ويدعو الشركات الكبرى ورجال الأعمال للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.