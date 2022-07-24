«الزراعة»: مشكلات التغير المناخي تتعدى 100 ضعف أي أزمة سياسية

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغير المناخي على حسب ما يسببه فعليًا على الأرض، 100 ضعف أي أزمة سياسية، فهي أزمة مستمرة، ما يجعل الناس مطمئنة في التعامل معها أنها صامتة، فهناك حرائق غابات لا ترى إلا بعد بدء الحرائق، موضحًا أن هناك ارتفاع في متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية، وصل لـ1.1 درجة، وهذا نتج عن الاحتباس الحراري، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ

أضاف «فهيم»، أن هناك ما يقرب من 50 مليار طن سنويًا غاز ثاني أكسيد الكربون، تضخ نتيجة الانبعاثات، موضحًا أن كوكب الأرض كائن حي، وزيادة درجة حرارته يتم التعبير عنه من خلال ضرب الأماكن الجافة الهاشة، ومن بينها مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ رغم عدم وجود عواصف ثلجية أو فيضانات أو ارتفاع شديد في درجات حرارة، وإنما التذبذبات في درجات الحرارة يؤثر على العديد من المحاصيل المصرية.

الزيتون يعاني منذ أكثر من 6 سنوات نتيجة التغيرات المناخية

وأوضح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيتون يعاني منذ أكثر من 6 سنوات نتيجة التغيرات المناخية، وهذا يؤثر على ملف الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أزمة الغذاء تؤثر على سياسة البلدان وقرارها السياسي، ولولا الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة لكانت مصر واجهت مشكلة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن مصر قامت باستنباط أقماح قصيرة العمر لإنتاج الأقماح سريعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.