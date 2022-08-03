وزير الثقافة الأسبق عن شخصين يستقلان قطارا بطريقة غير لائقة: سلوك خاطئ

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة تعمل في كل المجالات، وعلى رأسها المعارف الفنية والأدبية والاجتماعية، مطلقا عليها ثقافة الوجدان، موضحًا أن الإنسان السوي هو من نشأ وسط منظومة من الآداب والفنون والعلوم، بحيث لا يجب أن تكون برامج التعليم تتكون من الفيزياء والكمياء فقط، حيث أن المدرسة بيئة اجتماعية متكاملة لا تقتصر على التعليم، وذلك خلال مداخلة في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على «TeN».

الدولة لا تهمل الجوانب الثقافية

وأضاف «عزب»، أن الدولة المصرية تعمل في محور الطرق والكباري، وأيضًا لا تهمل الجوانب الثقافية، إذ أن هذه المكونات تكون الإنسان، وهو ما سيجعل من الصعب أن نجد بيننا شخص متعصب أو متطرف، حيث أن التوعية والفنون جزء رئيسي من تنمية الدولة، مثمنًا اطلاق مهرجان القاهرة للدراما، حيث إن مصر لها تاريخ في الدراما والتي بدأت في مطلع ستينات القرن الماضي، ومصر من أوائل الدول في العالم التي ظهر بها دور السينما.

مصر من المؤسسين للسينما والدراما

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن مصر من المؤسسين للسينما والدراما، وإن لم يكن للفن رسالة فأنه سيكون ضياع للوقت والمال، مشددا على ضرورة أن تكون القضايا التي تعرضها الدراما جادة، مستنكرًا في الوقت ذاته صورة متداولة لشخصين يستقلان أحد القطارات الجديدة ويجلسان بطريقة غير لائقة، إذ قال «من السهل أن تبني مصنعا ولكن من الصعب أن تجد من يدير المصنع، فالأساس هو الإنسان.. مينفعش المنظر ده»، مطالبا أن تكون هناك قوانين تردع السلوك الخاطئ، فلا مكان للعشوائيات في العالم الجديد.