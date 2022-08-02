التفاصيل الكاملة لمهرجان القاهرة للدراما قبل انطلاقه

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، يوم 21 سبتمبر المُقبل، حيث سيُجرى توزيع الجوائز للمشروعات الفائرة، من الأعمال الدرامية التي عُرضت في موسم دراما رمضان الماضي.

وعقد صُنّاع المهرجان، مؤتمرًا صحفيًا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة لمهرجان القاهرة للدراما، وذلك بحضور يحيي الفخراني رئيس المهرجان، وأحمد السقا، عضو لجنة تحكيم، وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة pod والمنظمة للمهرجان، وأنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم.

كما حضر أيضًا كلّ من عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وأحمد سلامة، والمخرج تامر محسن، ولقاء سويدان، وعزوز عادل، وصابرين، ونجلاء بدر، وإيهاب فهمي وأشرف طلبة.

«الفخراني»: المهرجان فرصة جيدة للقاء الفنانين

وبدوره، قال الفنان يحيى الفخراني، إنّ الدورة الأولي يطلق عليها الدورة «زيرو»، لأنها دورة تجريبية، وتمنى أن يكون المهرجان منبرًا للدراما، مناشدًا الفنانين بالحرص على اقتناص جوائز المهرجان، الذي وصفه بأنه فرصة جيدة للقاء الفنانين.

ووجه الفنان أشرف زكي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لتوفيرها كل السبل لخروج المهرجان للنور، موضحًا أن فكرة المهرجان بدأت عندما جرى تشكيل لجنة لبحث مشاكل الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، أنه مع اختفاء مهرجان التليفزيون، اختفت المهرجانات الموثوقة لتقييم الأعمال الدرامية، وأنه جرى الإتفاق لخروج المهرجان تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مُشيرًا إلى أنه جرى عقد لجنة تأسيسية للمهرجان بها عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم داليا البحيري وبشرى وصابرين.

وأوضح أنّ لجنة التحكيم، تضم كل من أحمد السقا، وصابرين، وراجح داوود، وحاتم حافظ، ومحمد ممدوح، ومحسن أحمد، وخيرية البشلاوي وصابرين.

وأوضح أن مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة سيتم تكريمه خارج التقييم، مضيفًا أن المهرجان سيكون مختلفًا عن بقية المهرجانات باستحداث جائزتين هما «أحسن أسطى» و«أحسن مخرج منفذ».

ارتفاع مستوى الدراما

أما أنعام محمد علي، رئيس لجنة التحكيم لـ مهرجان القاهرة للدراما، قالت إنه منذ اختفاء مهرجان الإذاعة والتليفزيون اختفت المهرجانات الدرامية.

وقالت إنَّ السنوات الماضية شهدت ارتفاع مستوى الدراما مع دخول الشركة المتحدة للسوق المصرية على عكس ما كان يقدم بعد عام 2011، مضيفة أنَّ هناك 22 عملًا سيتمّ مشاهدتها بخلاف مسلسل الاختيار، لافتة إلى أنَّ 21 سبتمبر المقبل سيكون حفل توزيع جوائز المهرجان.

وقال عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة «pod»، إن الشركة المنظمة لمهرجان القاهرة للدراما خلال المؤتمر الصحفي لديها خطة بأن يكون المهرجان خلال السنوات المقبلة من أكبر المهرجانات في المنطقة، مضيفًا إلى أنَّهم كانوا يخططوا أن يخرج العام المقبل ولكن أشرف زكي أصر أن يخرج العام الحالي.