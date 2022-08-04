حظك اليوم برج الميزان الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يعتمد في أسلوبه عند التحاور مع الآخرين على الحيادية، ولا يحب التطرف لأي من اطراف الحديث على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما إلى إحداث التوزان في جميع أمور حياته، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو العمل، كما أنه لديه قلب طيب، يسعى إلى مساعدة الأشخاص الآخرين المحيطين به، ولا يتركهم دون تقديم المساعدة.

ويسعى مولود برج الميزان دائما إلى قضاء وقت فراغه برفقة أصدقائه المحيطين به خارج المنزل، ما يجعله يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

عيوب برج الميزان

وتتمثل عيوب برج الميزان في أنه لديه شخصية كسولة، ويتردد كثيرا في اتخاذ جميع قرارات حياته، ما يجعله يتأخر كثيرا حتى يقرر شيئا في حياته.