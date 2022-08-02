حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الميزان إلى الاستمتاع بالحياة ويعمل على ذلك بشتى الطرق ويحاول إسعاد نفسه والمحيطين به طالما كان حيا، فتجده يحب الضحك والمرح كثيراً، ويكون مميز في إطلاق النكات، فهم محبّون للحياة ويسعون إلى عيشها بأفضل طريقة ممكنة.

صفات مواليد برج الميزان

يحافظ مولود برج الميزان على الحياة الاجتماعية ويحب تكوين العلاقات والصداقات في كل مكان يذهب إليه، ودائما ما يكون محبوب لمن حوله، كما أنه رومانسي ولا يستغنى عن الحب في حياته، كما أن مواليد هذا البرج يحبون الحب لنفسه ويهمهم التفاهم مع الطرف الآخر، كما أنهم يقعون تحت سيطرة الحب بشكل تام، ودائماً ما يكونون صريحين وصادقين، ويكونون في علاقتاهم أقرب إلى الخيال وإلى الحكايات.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

يتواجد عطارد بمنزل الأصدقاء اليوم بالنسبة لمواليد برج الميزان مما يمنحك حضورا ويقظة وسرعة بديهة وقدرة على التصرف في الأمور ومختلف الموافق، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك إن القمر يتواجد في برجك مما يمدك بالنشاط والجاذبية، وتنجح اليوم في فرض إرادتك وما ترغب به بذكاء ودهاء، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق عبير في تصريحات خاصة لـ «الوطن».