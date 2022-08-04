أسرة ضحايا حادث البساتين: المنظر كان مرعب.. خرجناهم من العربية بالعافية

كشف عبده طلعت، أحد أفراد أسرة البساتين، التي قضت إثر اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بلودر، عن أنّ سائق اللودر الذي كان يسير عكس الاتجاه، اصطدم بسيارة ملاكي «أوبر»، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم الرضيعة «مكة» عامين، مضيفا: «الضحايا وصلوا المستشفى قاطعين النفس، المشهد كان مرعب».

رحلة من مطار القاهرة

وأضاف طلعت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحادث وقع في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة الماضي، والضحايا 3، والدته، وشقيقتخ الطفلة التي تبلغ من العمر عامين، وسائق السيارة الملاكي، بينما أُصيبت شقيقته الكبرى وخضعت لجراحة في الوجه: «كانوا راجعين من مطار القاهرة وطلب أوبر عشان يوصلهم البيت، مكانوش عارفين إنّها الساعات الأخيرة في حياتهم».

وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، لأنه تسبب في دمار عائلة: «كان منظرهم يقطع القلب، خرجناهم من العربية بالعافية كانوا معجونين».

حادث تصادم بطريق الاوتوستراد

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، صباح الجمعة الماضي، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الأوتوستراد بنطاق منطقة البساتين، وبالانتقال والفحص تبيّن اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي «أوبر»، يستقلها الضحايا، ما أسفر عن مصرع السائق، وسيدة تدعي «ابتسام علي»، وطفلة تدعي «مكة طلعت»، عمرها عامين، وإصابة فتاة بجروح غائرة في الوجه.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس سائق اللودر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت جهات التحقيق سرعة التحريات بشأن الحادث.