سائق «لودر» يدهس 3 أشخاص بينهم طفلة بالبساتين: كان ماشي عكس الاتجاه

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، واقعة مأساوية، فور مصرع 3 أشخاص من بينهم طفلة عمرها سنتين، إثر اصطدام لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي يستقلونها بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت مباحث قسم شرطة البساتين برئاسة المقدم محمد السيسي من القبض على سائق اللودر المتسبب في الحادث.

ضحايا اللودر بينهم طفلة عمرها عامين

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الاوتوستراد، بنطاق منطقة البساتين، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي «أوبر»، يستقلها الضحايا، ما أسفر عن مصرع كلا من السائق، وسيدة تدعي «ابتسام علي»، وطفلة تدعي «مكة طلعت»، عمرها عامين، وإصابة فتاة بجروح غائرة.

تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس سائق اللودر 4 أيام على ذمة التحقيقات.