انفوجراف.. درجات مواد «الأدبي» قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات

يترقب نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، والذين أدوا الامتحانات داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية، إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 .

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، بحسب تصريحاته الصحفية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في الانفوجراف التوضيحي التالي مجموع الدرجات لمواد الشعبة الأدبية لـ الثانوية العامة 2021-2022، التي يبلغ إجمالي مجموعها 410 درجات كما يلي:

- اللغة العربية

* النهاية الكبرى 80 درجة

* النهاية الصغرى 40 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى

* النهاية الكبرى 50 درجة

* النهاية الصغرى 25 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية

* النهاية الكبرى 40 درجة

* النهاية الصغرى 20 درجة

- مادة الجغرافيا

* النهاية الكبرى 60 درجة

* النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة التاريخ

* النهاية الكبرى 60 درجة

* النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة علم النفس والاجتماع

* النهاية الكبرى 60 درجة

* النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة الفلسفة والمنطق

* النهاية الكبرى 60 درجة

* النهاية الصغرى 30 درجة