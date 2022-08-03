نتيجة الثانوية العامة.. التعليم تفسد محاولات النصب: «لسه مخلصتش»

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023، في ظل تأكيدات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم الانتهاء من النتيجة وأنه يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة.

وقالت إحدى صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام: «بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2022، يمكن الآن تعديل ورفع درجات الامتحانات إلى 87.07%، مع العلم أن هذا المجموع في النظام الجديد يدخلك كلية قمة».

نتيجة الثانوية العامة.. صفحات الغش تعلن تسعيرة لتغيير الدرجات

وحددت الصفحة تسعيرة لإرسال نتيجة الثانوية العامة ورفع الدرجات، وهي 600 جنيه للطالب في الشعبة الأدبية، و800 لعلمي علوم، و1000 جنيه علمي رياضة، واللغات 1200 جنيه.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا يستطيع أي شخص الحصول على نتيجة الثانوية العامة، أو اختراق أماكن التصحيح وتعديل النتيجة قبل إعلانها، وأن كل ذلك ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وزير التعليم: تغيير الدرجات كذب ونصب

وأكد وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أن كل الادعاءات عن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة، وأن أماكن التصحيح مؤمنة بالكامل، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة 2022، في مرحلتها الأخيرة، حيث يجري الانتهاء من تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، ورصد وتجميع الدرجات ووضع الرتوش النهائية استعدادا لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم إعداد القائمة النهائية بأسماء الطلاب المحجوب نتائجهم لتورطهم في تصوير ونشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة على صفحات الغش بعد بدء الامتحان.