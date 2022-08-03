بالاسم.. سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من موقع الوطن، التي بدأ العد التنازلي لإعلانها رسميًا بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة للطلاب المستحقين لذلك، وفق المعمول به قانونًا.

سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من موقع الوطن بهذه الخطوات

سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من موقع الوطن الذي خصص رابطاً للحصول على النتيجة بعد إعلانها رسميًا.

خطوات التسجيل

- كتابة الاسم رباعي

- تحديد نوع الشعبة التي التحق بها الطالب بالثانوية.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

- وضع رقم الهاتف والتأكد من صحته.

- اختيار «سجل الآن» والانتظار حتى إرسال النتيجة.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ على موقع الوطن، قدمت الدكتورة دينا أبو العلا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنصورة، مجموعة مهمة من النصائح، حيث أكدت أنه على الطالب وولي أمره الالتزام بالحفاظ على الهدوء النفسي والطموحات والأحلام حتى يجتازوا الفترة التي تسبق إعلان النتيجة.

وفسرت «أبو العلا» لـ«الوطن»، أن أسباب الضغوطات التي يتعرض لها الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس، قائلة: «الضغط الواقع والمفروض من الأهالي على الطالب بشأن تحقيق ما يطلق عليه كليات القمة والقاع للحصول على أعلى الدرجات والاجتهاد والتحصيل الدراسي ووضع الطالب في مقارنات مع غيره دون مراعاة للفروق الفردية بين الطلاب بعضها البعض» كل هذا يؤثر على الطالب من كافة الجوانب.

وأكدت أنه يجب على الطالب ممارسة أي من وسائل الترفيه خلال الفترة التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ حتى لا تؤثر بالسلب عليه حتى يكون مؤهلاً لقبول النتيجة سواء كانت على مستوى توقعاته أو غير ذلك.

ضرورة تقديم الدعم النفسي للطلاب في جميع الأوقات

وأوضحت أنه يجب أن يحصل الطالب على فترة كافية من الراحة والنوم ويبتعد عن كل ما يسبب التوتر والضغط له والتفكير الزائد، وتخصيص جزء من وقته للقيام بممارسة بعض الوسائل الترفيهية التي من شأنها إزالة الضغط عنه، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي للطلاب في جميع الأوقات من خلال عدم وضع أبنائهم في مقارنة مع غيرهم واحترام الفروق الفردية والمهارات بين الطالب ونظيره.

وأشارت إلى أن الهدف الأهم بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة هو قياس مدى فعالية الطالب والإنتاجية الخاصة به في المجتمع والثقافة التي اكتسبها خلال فترة دراسته والتي من شأنها المساعدة في تطوير المجتمع.