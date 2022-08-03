أسامة الأزهري: المشكلات العالمية الحالية تسبب قلقا مرضيا مزمنا

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن كافة دول العالم تشهد حاليا لحظات حساسة ومتوتره بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها الحادة على اقتصاديات العالم بأكمله، إضافة إلى التوتر الكبير بين الصين وأمريكا بسبب دولة تايوان، موضحًا أن هذه الأحداث «أزمات ضخمة وليست بالهينة».

الأزهري: الخوف قد يتحول إلى متلازمة نفسية

وأضاف «الأزهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الطبيعة الإنسانية وفي حال رؤيتها مثل تلك المشكلات العالمية فيصاب بقدر كبير من الخوف والاضطراب، وهو الأمر الذي يمتد لكل مظاهر الحياة، وقد يتحول إلى متلازمة نفسية وسمت نفسي للإنسان يجعله دائمًا في حالة من القلق المرضي والمزمن.

الأزهري: يجب التعامل مع هذا الخوف

واستطرد: «يجب أن يتعامل الإنسان مع هذا الخوف باعتباره تحدي لابد أن ينتصر عليه ويثبت نفسه فيه، أما وإذا تحول إلى حالة مزمنة من القلق والخوف تؤدى به إلى الاحباط والاضطراب فهناك عدد من الأمور يجب اتباعها، كالاتخاذ بالأسباب والاعتماد على اليقين والإصرار على النجاح والإدراك والمصداقية حيال النجاح».

وأوضح أن الإنسان ليس قليل أو هيننا في الدنيا، حيث أن الله هو نعم السند والظهر، ومعونته باقيه للجميع بلا استثناء، «المؤمن وغير المؤمن ربنا بيرزقه، والإيمان بالله بيملي القلب باليقين ولا يخشي الشخص هم الغد، وربنا موجود ولن يضيعنا، ونحن لسنا أقل من باقي الأمم في الهمة والعزيمة».