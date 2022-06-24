أسامة الأزهري: «الاستعلاء بالإيمان» أحد الأفكار الصانعة لعقلية الإرهابيين

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مصطلح «الاستعلاء بالإيمان» عند التنظيمات المتطرفة هو أحد أبرز الأفكار الصانعة لعقلية الإرهابيين، الذين دائما ما يكون لديهم 7 منطلقات ينطلقوا منها نحو تشكيل عقلية الإرهابيين والمتطرفين.

الأزهري: الإرهابي ينظر للبشر على أنهم جميعا كفار

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ويذاع على قناة «DMC»، أن المنطلقات الـ7 لتشكيل تلك العقليات تبدأ بالتكفير، ومع وجود فكرة التكفير تتولد تلقائيا أفكار الجاهلية، ومنها يحدث الاستعلاء في الإيمان، لافتا إلى أن ظاهرة الاستعلاء بالإيمان أحد أخطر ما تصنع عقلية الإرهابيين، وفيها ينظر الإرهابي للبشر على كونهم جميعهم كفار.

وأوضح أنه وبإتمام تلك المرحلة يجري الانتقال إلى حالة «الكرة الأرضية في حالة جاهلية»، وتكون فرقة معينة هي من تستحق الجنة عند الله، وهي نظره استعلائية ينظر فيها الشخص للبشر من حوله على كونهم كفار، ويقول إن الكرة الأرضية في حالة من الجاهلية، وهناك فرقة لابد أن تكون مستحقة للجنة ومنها ينطلق في قاعدة الولاء والبراء.

الإرهابي يدعم تنظيمه على حساب 1.3 مليار مسلم

وأكد أنه وبانتهاج ذلك التفكير يقوم الإرهابي بتقديم دعم نفسي للتنظيم أو الفصيل على حساب مليار و300 مليون مسلم حول العالم، مع إعطائه حالة من الثبات النفسي لتجعل مثل هؤلاء الأشخاص يستسيغون إخراج وتكفير الغير مع الانفصال شعوريا عن باقي المسلمين والبشر.