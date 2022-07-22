أسامة الأزهري: الحويني أنكر حديث «خير أجناد الأرض» من دماغه

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الحويني وأتباعه، فندوا الأحاديث وأبطلوا بعضها، وبالبحث والمراجعة، لم نجد كتابا من الكتب التي توضح الأحاديث الباطلة أو الواهية، قد ذكرت الأحاديث التي أشار إليها الحويني، لافتا إلى أن ادعاء بطلان الحديث يقتضي تجهيل أجيال من علماء ونقاد الحديث على مدى 1400 سنة.

الحويني أنكر أحاديث بدون سند أو دليل

أوضح أسامة الأزهري، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، عبر قناة «DMC»، أن كتب الأحاديث قد خلت من الموضوعات، التي أشار إليها الحويني، مشيرا إلى أنه لم يستنكر أحد تلك الأحاديث من قبل، وهناك كتاب «الأباطيل والناكير والصحاح والمشاهير» للجورقاني، في الأحاديث الباطلة، وكتاب «المجروجين» لابن حبان، الذي تعقب فيه الرواة المجروحين في روياتهم، وغيرها من الكتب، لم يذكروا المواضيع التي أشار إليها الحويني.

وأشار إلى أن الحويني جاء ببطلان الأحاديث من «دماغه»، مؤكدا أن هناك العديد من العلماء الذين أجازوا حديث «جند مصر خير أجناد الأرض»، ولم يعترضوا عليه.

خير أجناد الأرض في أكثر من حديث

أكد مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أنه إذا اعتبرنا أن حديث خير أجناد الأرض غير صحيح، فقد جرى على لسان النبوة إشادة بجند مصر، وثابته في مجموع أحاديث، كما في الحديث الشريف «إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فاستوصوا بهم، فإنه قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله»؛ يعني قبط مصر.