أسامة الأزهري ومنير فخري عبد النور يحضران عزاء شقيق فريد الديب

توافد عدد كبير من الشخصيات العامة ووزراء سابقين، في عزاء شقيق المحامي الكبير فريد الديب، على رأسهم والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الوزير السابق منير فخري عبدالنور، وغيرهما مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

كما شارك في تأدية مراسم العزاء، تامر عبدالمنعم، ومحمد ومظهر شاهين.

كان توفى الأحد الماضي، وحيد الديب، شقيق المحامي فريد الديب في حادث سير، بعد اصطدام سيارته بأخرى.

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم، خبر وفاة شقيق فريد الديب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال في نعيه: «بمزيد من الحزن والأسى أنعي المرحوم الحاج وحيد الديب شقيق المحامي الكبير فريد الديب جد بناتي كرمه وسلمى وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون».