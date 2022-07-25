وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى للتحول الرقمي في إدارة المخلفات

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطني للمخلفات WIMS والذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني giz وذلك وفقا لاحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية اتخذت مصر خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، وذلك ضمن استضافة مصر لمؤتمر COP27، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات.

واكدت فؤاد أنه في إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية فإن نظام إدارة معلومات المخلفات WIMS يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقليل الأعمال الورقية بالإضافة إلى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.

الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات

وأضافت وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها تتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات خطرة وغير خطرة وذلك طبقا للمنصوص عليه في القانون 202 لسنة 2020 وان المرحلة الثانية من المقرر ان تشمل تأسيس نظام إلكتروني للتظلمات الخاصة بالشركات التي تم رفض إصدار تراخيص لها ونظام إلكتروني لإدارة وتتبع المخلفات الخطرة وآخر لإدارة وتتبع المخلفات الصلبة الغير خطرة كما تشمل المرحلة الثالثة تأسيس موقع إلكتروني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن من أهم مميزات هذا النظام استخدام البيانات ومشاركتها بسهولة والتواصل والتعاون مع المواطنين والمجتمعات الخارجية ذات الاهتمام واكتساب الوعي والتمكين من اتخاذ القرار القائم على المعلومات وتقييم الحلول البديلة وانشاء التصاميم المثلى واكتشاف الاتجاهات والأنماط وتحديدها والقدرة على التنبؤ بها لتحسين النتائج وتتبع الأصول والموارد وإدارتها ومراقبتها في الوقت الفعلي بالإضافة الى إدارة وتمكين جمع المعلومات والوصول اليها في الموقع والتعامل مع الخرائط والتمثيلات المرئية.

والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية لتطبيق هذا النظام مع السادة المسئولين والإدارات المعنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك وفقا لمتطلبات كل إدارة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك لضبط الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير وسيتم استضافة النظام الإلكتروني الوطني WIMS وتسليمه لوحدة التحول الرقمي بوزارة البيئة من خلال لجنة مشتركة من وحدة التحول الرقمي إدارة المعلومات بجهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وذلك لحين نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.