عامل يشعل النيران في نفسه بسوهاج بسبب خلافات مع زوجته

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، سكب عامل مادية بترولية «بنزين»، على نفسه، وإشعال النيران، ما نتج عنه إصابته بـ«حروق متفرقة بالجسم»، وجرى نقله إلى مستشفي سوهاج العام.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم أول سوهاج، يفيد بإشعال أحد الأشخاص النيران في نفسه، بدائرة قسم أول سوهاج.

وتبين سكب المدعو «إبراهيم. م. ا. ا»، 31 سنة، عامل، يقيم بدائرة القسم، مادية بترولية «بنزين» على نفسه، وإشعال النيران، ما نتج عنه إصابته بـ«حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 40%»، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

خلافات زوجية وراء الحادث

وأفاد شقيقه «محمد. م. ا. ا»، 37 سنة، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، بمضمون ما تقدم، وعلل ذلك لخلافات مع زوجته المدعوة «حنان. م. ر. م»، 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بالناحية ذاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.