استقبال طلبات التقديم للمدن الجامعية في سوهاج أمام الطلاب

تستقبل المدن الجامعية في سوهاج طلبات التقديم لها، عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية في سوهاج للطلاب القدامى في المدن الجامعية وحتى يوم 15 أغسطس الجاري، على أن يتم استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ويتم تقديمهم للمدن الجامعية في سوهاج للمرة الأولى بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل.

ويتم التقديم للمدن الجامعية في سوهاج للطلاب، ممن يبعد محل إقامتهم أكثر من 25 كم عن الجامعة، وأن يكون تقدير الطلاب القدامى أكثر من جيد.

خدمات المدينة الجامعية

يذكر أن المدينة الجامعية في جامعة سوهاج، توفر خدمات متعددة للطلاب منها فتح صالة اللياقة البدنية بمدينة الطلبة لطلاب المدينة الجامعية وتوفير ملاعب رياضية بالمدن الجامعية حيث يوجد ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة، وملعب كرة طائرة وملعب كرة يد، ومضمار لألعاب القوى، فضلا عن إنشاء مكتبة ثقافية ونادى للعلوم ونادى اجتماعى داخل المدن الجامعية، وإنشاء قاعة الزجاجية لإقامة الندوات والأحتفالات واستقبال الدورات التدريبية للمدن الجامعية.

وتسدد المبالغ المستحقة على الطلاب للإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالمدينة.

خدمات المدينة الجامعية لجامعة سوهاج لذوي الاحتياجات

وتقدم المدينة الجامعية بجامعة سوهاج عدة خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير مركز تكنولوجيا للمكفوفين في مدينة الطلبة وآخر في مدينة الطالبات، كما تم توفير مكتبة صوتية خاصة بالطلبة وأخرى خاصة بالطالبات، فضلًا عن تصميم لافتات بطريقة برايل؛ تسهيلا للطلاب المكفوفين.