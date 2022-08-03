«التضامن»: 50 ألف جنيه لرب الأسرة المتوفى و20 لأحد أفرادها بحادث سوهاج

قال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بسوهاج، إنه سيتم صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتين بمحافظة سوهاج، والذي أسفر عن مصرع 17 وإصابة 3 في حادث مروع.

وأضاف «السمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 20 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.

تفاصيل الحادث والمتابعة الأمنية

وكان قد انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية، إلى موقع حادث سوهاج الذي وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوي الغربي، في دائرة مركز جهينة، وقاما بمتابعة نقل المتوفين والمصابين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا، حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة و3 مصابين.

ومن جانبه، كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، السكرتير العام للمحافظة بالانتقال الفوري إلى موقع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة غرب المحافظة.

انتقال 22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث

بينما دفعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بــ 22 سيارة إسعاف، إلى مكان الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل محملة بالمواشي والذي نتج عنه 17 حالة وفاة و3 حالات إصابة.