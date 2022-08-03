بينهم طفل مجهول.. الأسماء الكاملة لضحايا وجرحى حادث سوهاج وتفاصيل إصاباتهم

دفعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بــ 22 سيارة إسعاف، إلى مكان الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل محملة بالمواشي والذي نتج عنه 17 حالة وفاة و3 حالات إصابة.

أسماء الضحايا والمصابين

وبالفحص تبين وفاة أسماء كريم رمضان حسين 25 عاما، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وكدمات بالجسم، توفيت بالاستقبال، ومحمد علي، 37 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وجرح بفروة الرأس، ومصطفى علي محمد 34 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسور بالساقين، وسعاد عبد الستار علي 60 عاما، توفيت بالاستقبال نتيجة إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وذكر مجهول الاسم 9 أعوام، توفي بالاستقبال، على إثر إصابته باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وأنثى مجهولة الاسم 35 عاما، مصابة بغيبوبة تامة، كسر بالفقرات العنقية، وذكر مجهول الاسم 17 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وتوفي بالاستقبال، ومها خالد محمود 25 عاما، تقيم بإدفو أسوان، تم نقلها لمشرحة المراغة، وسيد حساني إبراهيم 47 عاما، يقيم إدفو أسوان، تم نقله إلى مشرحة مستشفى المراغة، وحماده عبدالفتاح أحمد 36 عاما، يقيم بفرشوط محافظة قنا، تم نقله لمشرحة المراغة، ونور سيد برعي 38 عاما، يقيم فرشوط محافظة قنا، تم نقله إلى مشرحة المراغة، وجابر حنفي محمد علي 50 عاما، يقيم إدفو أسوان تم نقله مشرحه مستشفى المراغة، وأحمد عبدالسميع محمد أحمد 21 عاما، يقيم إدفو أسوان تم نقله لمشرحة مستشفى المراغة، ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، يقيم أدفو أسوان 37 عاما، تم نقله لمشرحة مستشفى جهينة، وعبدالرحيم شعبان عبده أحمد 26 عاما، يقيم إدفو أسوان تم نقله إلى مشرحة مستشفى جهينة، وتبين أن هناك جثثا مجهولة الهوية تم نقل 2 منهم إلى مشرحة سوهاج العام و2 إلى مشرحة طهطا وجثة إلى مشرحة جهينة.

تفاصيل الاصطدام

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وعدد من قيادة مديرية أمن سوهاج انتقلوا إلى مكان الحادث الذي وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين ورفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة 3 مصابين.