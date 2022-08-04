صلاح عبدالله يجري فحوصات طبية على قلبه: الحمد لله طلعت في الفورمة

أعلن الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على الدعامات التي ركبها في القلب منذ عام.

وكتب صلاح عبدالله قائلا: «زي النهارده من سنة ركبت الـ3 دعامات، والنهاردة عملت فحوصات عشان أطمن عليهم، واطمنت، وعضلة القلب طلعت في الفورمة والحمد لله».

وانهالت تعليقات الجمهور، على منشور الفنان صلاح عبدالله، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

أزمة صلاح عبدالله الصحية

يذكر أنه في أغسطس 2021، تعرض الفنان صلاح عبدالله لأزمة قلبية مفاجأة، دخل على إثرها المستشفى، ليتم عمل قسطرة في القلب، وتركيب 3 دعامات، واستقرت حالته الصحية بعد ذلك، وغادر المستشفى بعد أيام قليلة، ليتسأنف نشاطة الفني ويعود مرة أخرى للتفاعل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «دايما عامر»

وشارك الفنان صلاح عبدالله خلال السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «دايما عامر»، بجوار لبلبة، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد محمود، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، فادية عبدالغني، طارق عبدالعزيز، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وتصدرت بعض مشاهده «التريند»، خاصة أنه لفت الأنظار إليه بعدد من الأماكن السياحية التي جرى تصوير عدد من مشاهد المسلسل فيها، مثل الغردقة والأقصر وأسوان وغيرها.