مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، فإن وثيقة برتوكول انضمام فلندا والسويد للناتو، أيدها 95 عضوا في مجلس الشيوخ، في الوقت الذي كان يكفيها فقط 67 عضوا للتأييد، بينما رفض عضو واحد فقط.

بايدن سيوقع برتوكول الانضمام ويرسله للناتو

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو، بناء على موافقة مجلس الشيوخ، ويرسلها إلى مقر الناتو.

وكانت فلندا والسويد قد أعلنا عن رغبتهما في الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والتخلي عن الوضع المحايد لبلديهما، بعد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وهزت العالم أجمع مؤخرا.

20 دولة وافقت على انضمام فنلندا والسويد للناتو

وقد صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ30 في الحلف، ووقفت بعض الدول ضد ذلك، وأجرت قيادات الدولتين مفاوضات من أجل الحصول على موافقتها.

وشنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، في فبراير الماضي، ودخلت بقواتها الأراضي الأوكرانية، واحتلت شرق البلاد، بالاضافة إلى اعترافها ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد، و‌جمهورية لوغانسك الشعبية.