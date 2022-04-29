مقتل 12 امرأة داخل منجم ذهب بإندونيسيا.. دُفنّ أحياء

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم، عن مقتل 12 امرأة جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير قانوني كن يعملن بداخله، موضحة أن جميعهن دفنّ وهن أحياء بداخله.

تتراوح أعمار الضحايا من 30-55 عامًا

وبحسب بيان وزارة الداخلية الإندونيسية، انهار جرف في منطقة مانديلينج ناتال بشمال سومطرة، ما أدى إلى انهيار منجم ذهب، ومقتل 12 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عامًا، وفقًا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأكدت قوات الشرطة بالمقاطعة، أن امرأتان تمكنتا من النجاة من الكارثة، وذهبتا إلى قوات الأمن بالقرية لإبلاغهم بالحادث، مشيرةً إلى أن عملية الإنقاذ استغرقت عدة ساعات، وذلك بسبب التربة الطينية وعمقها الذي يتراوح مترين.

الضحايا ظللن أسفل الأنقاض لعدة ساعات بسبب ظروف التربة

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بسبب ظروف التربة والعمق لم تتمكن قوات الإنقاذ من إنقاذ السيدات، ولكنها تمكنت أخيرًا من انتشال الجثث بعد ساعات من وجودها أسفل الحطام.

وتنتشر المناجم غير المرخصة في إندونيسيا (الدولة الغنية بالمعادن)، الأمر الذي يدفع السكان المحليين وغيرهم من اللصوص إلى محاولة استغلال بعض المواقع المهجورة للبحث عن بقايا الذهب الخام، متجاهلين استخدام معدات السلامة أو المتابعات الأمنية أو التحصينات اللازمة، ما يؤدي إلى انتشار مثل تلك الحوادث.

تتكرر حوادث الانهيارات بإندونيسيا خاصة في المناجم غير القانونية

وبحسب «روسيا اليوم»، تتكرر حوادث الانهيارات الأرضية تلك في كافة أنحاء الأرخبيل، خاصة خلال أشهر فصل الصيف.

وشهدت إندونيسيا حادثًا مشابهًا العام الماضي، حينما انهار منجم ذهب غير قانوني في منطقة باريجي موتونج بجزيرة سولاويزي، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص أسفل الأنقاض.

وفي واقعة مماثلة أيضًا، قُتل 11 عامل منجم في سومطرة، عقب انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة، في عام 2020.