حوادث عالمية: مقتل 11 شخصا جرفهم البحر في الصين ومصرع عامل في منجم فحم

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها، مصرع 11 شخصا بعد أن جرفتهم مياه البحر في منطقة بحرية شرقي الصين، كما شهدت الصين، أيضا وفاة عامل واحد بعد أن غمر الطمي أحد مناجم الفحم شمال غربي البلاد.

وشهدت الولايات المتحدة، انقلاب حافلة سياحية كانت متجهة إلى شلالات نياجارا، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

ولقى 11 شخصا مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه البحر في منطقة بحرية قبالة مدينة تشانجتشو بمقاطعة فوجيان الواقعة شرقي الصين، وقالت حكومة المدينة، إن الضحايا كانوا من بين 17 شخصا جرفتهم مياه البحر أثناء لعبهم على شاطئ بالقرب من قرية جيانجكو في محافظة تشانجبو بمدينة تشانجتشو بعد ظهر أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ومن بين الأشخاص الـ 17 الذين تم إنقاذهم، تأكدت وفاة 11 شخصا بعد فشل العلاج، بينما أظهر الأشخاص الـ6 الآخرون مؤشرات حيوية مستقرة، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة في الحادث.

لقى عامل واحد مصرعه، وحوصر 19 آخرون، أمس السبت، بعد أن غمر الطمي أحد مناجم الفحم في مقاطعة تشينجهاي الواقعة شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة الصينية، إن الحادث وقع عندما كان هناك 21 شخصا يعملون في المنجم في ولاية هايبي التبتية ذاتية الحكم.

وأضافت إدارة الطوارئ، أنه تم انتشال عاملين اثنين، تم تأكيد وفاة أحدهما، ومازال باقي العمال محاصرين.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت شرطة «ولاية نيويورك» الواقعة، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أن حافلة سياحية كانت متجهة إلى شلالات نياجارا انقلبت على طريق ولاية «نيويورك ثروواي»، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وشلالات نياجارا، تقع بين مدينة نياجارا في ولاية نيويورك الامريكية ومدينة نياجارا في مقاطعة اونتاريو الكندية

وأشارت شرطة الولاية، إلى أنه تم توجيه بعض المصابين لتلقي رعاية عالية المستوى، موضحة أن نحو 57 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوراقا وأشياء أخرى متناثرة حول الحافلة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مستشفى «أوبورن»، ماثيو تشادردون، أن أطفالا كانوا بين ركاب الحافلة، وأن المستشفى استقبل نحو 27 مصابا بينهم السائق، تم نقل 3 منهم إلى مستشفى جامعة «أبستات» أكبر مركز لعلاج الإصابات في المنطقة.

HAPPENING NOW: New York State Police tell us a bus with 57 people on board rolled over on the New York State thruway just before 1pm today. It is unclear how many people are injured and what caused the accident. Here’s a look at the traffic coming off the thruway. pic.twitter.com/AONktIgzTu