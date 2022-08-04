أول تعليق من محمود عبد الغفار بعد إجرائه عملية قلب مفتوح: شكرا لكم

أجرى الفنان محمود عبد الغفار مؤخرًا عملية قلب مفتوح بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، كما حرص على طمأنة الجمهور عليه وتقديم الشكر إلى الفريق الطبي الذي أجرى له العملية وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حيث كتب محمود عبد الغفار في أول تعليق له بعد العملية: «وكان فضل الله عليك عظيما (صدق الله العظيم)، كل آيات الشكر والتقدير والعرفان للعالم النابغة أهم أساتذة جراحات القلب في العالم وصاحب العطاء الإنساني الكبيرالأستاد الدكتور يحيى بلبع، على قيامه بإجراء جراحة القلب المفتوح لإنقاذ حياتي وتطويق عنقي بما صنعت يداه من جميل سنوات ماحييت».

محمود عبد الغفار يقدم الشكر لأعضاء نقابة الممثلين

كما تقدم بالشكر للفنان أشرف زكي وأعضاء نقابة المهن التمثيلية على وقوفهم بجانبه خلال محنته الأخيرة، قائلًا: «كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصديق العمر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية على ماقام به من أجلي ولم يتركني ولا عائلتي لحظة، وهذا ليس بغريب عليه فهذا هو أشرف زكي».

وتابع: «وكل الشكر والتقدير للسادة جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثلية لموقفهم النبيل كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصديق العمر النجم الكبير محمد هنيدي وزوجته الأخت والصديقة العزيزة عبير الأسعد».

عبدالغفار يطالب جمهوره بالدعاء له

واختتم حديثه مطالبا جمهوره الدعاء له بتمام الشفاء: «وكل الشكر لبناتي خديجة وفاطمة محمود عبد الغفار وزوجتي أمنية العزب، وأشكر كل الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب و المحبين والمتابعين والمهتمين وكل من سأل علينا، أشكركم جميعا، وأقبل أعنقاكم بما أحطموني من عطف ومودة ورحمة ودعاء شكرا جزيلا وبرجاء مواصلة الدعاء لتمام الشفاء من رب العباد».

وكان «عبد الغفار» كشف من خلال حسابه على «فيسبوك» عن إجرائه عملية جراحية في القلب مطالبا الجمهور بالدعاء له، حيث نشر صورة له وعلق عليها: «أرجو من كل من يعرفني أو لايعرفني الدعاء لي بالشفاء، وأن يقدر الله لي الخير حيث إنه يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات، أوصيكم فضلا وليس أمرًا بالدعاء فالدعاء يغير الأقدار».