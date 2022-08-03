أشرف زكي: «المتحدة» قدمت للفن الكثير وسنكرم «الاختيار» في مهرجان القاهرة للدراما

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين اجتمعوا وناقشوا طموحاتهم وأحلامهم، وكان من ضمن الموضوعات التي جرى مناقشتها، وجود مهرجان درامي خاص بمصر، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة لمهرجان القاهرة للدراما، تتضمن العديد من الفنانين من أجل النهوض بالدراما المصرية، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، على دورها في دعم الدراما المصرية، وإنتاج أعمال درامية من شأنها رفع الوعي وتعزيز قيمة الفن، منوها بأنه سيجرِ تكريم مسلسل الاختيار بأجزاءه الـ3.

وأوضح «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة التأسيسية للمهرجان، اختارات الإطار العام والمعايير التي سيتم العمل عليها خلال المهرجان، واختيار الأعمال الدرامية المشاركة، مشيرا إلى أن اللجان المعنية ستتولى تقييم وترشيح الأعمال الدرامية لموسم رمضان الماضى.

الدورة المقبلة مخصصة للأعمال الرمضانية

أشار الدكتور أشرف زكي، إلى أن الدورة المقبلة، ستكون على الأعمال الرمضانية، وهناك أفكار بأن يكون المهرجان عربيا ويشمل جميع المنصات، ويعمل على مستوى عالمي في الدورات المقبلة، بحيث يتوفر له متسع من الوقت، على مدار العام، لافتا إلى أن الفنان يحيى الفخراني، يطمح لإضافة معظم الأعمال الفنية للمهرجان، من أجل ضمان اتساع قاعدة التقييم والتحكيم، مضيفا أن مهرجان القاهرة للدراما، سيقوم على لائحة، لأن الهدف من المهرجان في النهاية رفع روح التنافس الشريف، من أجل الحصول على الجائزة، خاصة أننا نشترط أن يكون المسلسل عمل مصري.

وأكد الدكتور أشرف زكي، أن قيمة المهرجان تعود إلى الجهة المنظمة له، التكريم حينما يكون من الفنانين يكون مختلفا، عن أي جهة غير معروفة أو متخصصة، لافتا إلى أن النقابة ستعقد عدة مهرجانات لباقي الفنون من مسرح ودراما وأفلام، «كتير من عمالقة الفن الدرامي، لازم يتكرموا، الناس دي تستحق نقولهم شكرا على العطاء»، مضيفا أنه يجرِ إعداد قائمة المكرمين على المستويين المحلى والعربي، لشخصية أو شخصيتين من الدراما العربية.

المهرجان بمثابة تنفيذ لرؤية الرئيس السيسي في إعادة عيد الفن

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أنه لابد أن يكون المهرجان بمثابة تنفيذ لرؤية الرئيس السيسي في إعادة عيد الفن، وتقدير الفنان المصري.