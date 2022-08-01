أشرف زكي عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الدراما: «كنت قلقان من السقا»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن عودة مهرجان الدراما التليفزيونية بعد توقف عرض مهرجان الإذاعة والتليفزيون يشغل رأي الجميع منذ فترة ويريدون عودته، لافتا إلى أن الدورة تبدأ بتكريم فنانين عرب ثم أجانب.

لجنة التحكيم تضم كوكبة كبيرة من النجوم

وأضاف «زكي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن لجنة التحكيم تضم خيرية البشلاوي وإنعام محمد علي وأحمد السقا ومحمد ممدوح تايسون والمخرج تامر محسن والنجمة صابرين والدكتور محسن أحمد وحاتم حافظ ومدحت الكاشف، مبينا أنه تم بذل مجهود عظيم من قبل الفنانين لخروج هذا المهرجان، مؤكدا أنه كان قلقا بشأن موافقة أحمد السقا ولكن الممثلين جميعهم رحبوا بهذا الأمر وعملوا على دعمه بشكل قوي.

تنشيط في مختلف المجالات

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنه يوجد تنشيط بمختلف الأفرع في الديكور والأنشطة، وشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بي أو دي، متابعا: «إحنا هنكرم الصغير والكبير وبنكرم كل الفنانين».

تعليق نجلاء بدر

ومن جهتها، أوضحت الفنانة نجلاء بدر، عضو اللجنة التأسيسة لمهرجان القاهرة للدراما، خلال استضافتها في نفس البرنامج، أن هناك اقتراحا لتنفيذ مهرجانات أكثر ويتم تأجيل بعض الأفكار للعام المقبل من أجل جعل مهرجان الدراما التليفزيونية ضمن أهم المهرجانات في العالم.