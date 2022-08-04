القصة الكاملة لحبس شقيقين سنة لابتزازهما طالبة بكلية الألسن

لجأت طالبة في كلية الألسن إلى القضاء بعدما فوجئت برسائل ابتزاز من زميلها وشقيقه الأكبر؛ طلبا منها منفعة جنسية نظير عدم نشر مقطع فيديو فاضح لها، وقدمت الطالبة كل الأدلة التي توثق واقعة التهديد والابتزاز من قبل المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي تأكدت من صحتها وأصدرت المحكمة في جلسة، أمس، حكمها بحبس المتهمين لمدة سنة وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

تصوير طالبة الألسن فيديو فاضح بغير رضاها

أوراق القضية وتحقيقات النيابة بينت أن طالبة الألسن كانت تعمل في شركة خاصة بشقيق زميلها في منطقة الوايلي بالقاهرة، وأن المتهمين تمكنا من تصويرها بفيديو في وضع خادش للحياء بغير رضاها، واستغلا هذا الفيديو في تهديدها بالفضيحة في حالة عدم الرضوخ لطلبهما بإقامة علاقة معهما، وعندما رفضت الفتاة واصل المتهمان جرائمهما بحقها بأن تمكنا من اختراق حسابها الخاص على موقع فيسبوك، وإفشاء أمور تخدش الشرف والتحرش بها، ونشر صور شخصية لها، خاصة لها والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع.

طالبة الألسن تخلصت من تهديد زميلها وشقيقه باللجوء للقضاء

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول هو زميل طالبة الألسن في الدراسة الجامعية ويدعى «جمعة. ش»، 21 سنة، طالب، وشقيقه الأكبر «محمد»، عمره 29 سنة، وأن المتهمين أفشيا أمورا تخدش الشرف لحملها على إقامة علاقة جنسية معهما وإرغامها على الاستمرار في العمل رفقتهما، وأمام تلك الضغوط قررت المجني عليها اللجوء إلى القضاء حتى تتخلص من تلك الممارسات الإجرامية لينال المتهمون عقابهما وفق القانون، وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بعد أن نجحا في اختراق حسابها بـ«فيسبوك» استوليا على صورها الخاصة رغمًا عنها ونشر صور فاضحة لها وصوراها دون رضاها وتسببا في ذلك في النيل من سمعتها وشرفها انتقامًا منهما لرفضها النزول على طلباتهما الدنيئة.