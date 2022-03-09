ضبط شاب حاول ابتزاز فتاة بصور خاصة على واتساب.. وقع في شر أعماله

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.. وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من «أحد المواطنين - مقيم بمحافظة القاهرة» بتضرره من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات «واتس آب»، بإرسال رسائل لكريمته تحوي صورا خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.