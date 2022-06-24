«حماية المستهلك»: نتابع فواتير البضائع والأسعار لمنع ابتزاز أي مواطن

قال أحمد يحيى خالد، مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية تشهد إحكام الرقابة على الأسواق والسلع والبضائع، في ظل تعليمات وتوجيهات رئيس جهاز حماية المستهلك، إذ تتمثل في عدة خطوات منها: «بنشوف الفواتير الخاصة بالبضائع ونتابع الأسعار على المنتجات والأسعار في الفاتورة الخاصة بالمنتج بشكل مستمر ونشن حملات مفاجئة».

متابعة أوضاع المنشأة التجارية

وأضاف مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات تلفزيونية له مع كريم بيبرس مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نتابع سياسة الاستبدال والاسترجاع بدقة لضمان حقوق المستهلك، ونتابع أيضا هل المنشأة التجارية بها إعلانات عن أوكازيون أو عرض أم لا، وهل هناك تصريح به، كل ذلك من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك المصري وعدم تعرضه للابتزاز».

«خالد»: نتابع حالة المنتجات الموجودة وبياناتها الكاملة

وتابع مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك: «نتابع المنتجات الموجودة في المكان التجاري، ونرى هل عليها البيانات كاملة وهل هي مستوفاة البيانات بالغة العربية أم لا، ونتابع الفواتير بدقة وهل هي خاصة بالمنتج المحلي أم المنتج المستورد، هل لها إفراج جمركي أم لا».