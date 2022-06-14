تأجيل قضية ابتزاز الطالبة مريم مصابة السرطان إلى 21 يونيو

قررت اليوم محكمة طنطا الاقتصادية، تأجيل محاكمة المدعو «أحمد خ. س»، طالب في جامعة شبين الكوم، والمتهم بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم، وابنتها، مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان، ودعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 يونيو الجاري لسماع أقوال الشهود.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال الحداد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الحليم، ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، نظرت القضية والتي تحمل رقم 829 لسنة 2022 جنح اقتصادية طنطا، في محافظة المنوفية، وقررت تأجيل القضية إلى 21 يونيو الجاري لسماع أقوال الشهود.

أحداث الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرًا تتهم فيه «أحمد . خ . س»، طالب جامعي، بابتزازها و ابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم و التشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين تهاجم الأسرة أيضًا.

ابتزاز الأسرة كلها

وأوضحت أن ابنتها «دعاء» زمليته في الجامعة، وحاول التقدم إلى خطبتها ولكنها رفضت، ما دفعه الى الانتقام منها بمضايقتها من خلال التعدي عليها بالسب والقذف، عبر رسائل على «الفيسبوك» و«الوتساب»، وعندما تدخلت شقيقتها، نشر صورًا مفبركة لها، وذات مرة كانت عائدة من إحدى جلسات العلاج الكيمياوي، إذ أنها مريضة بالسرطان، وفوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية الخاص بهم، وهو أحد زملائها في الجامعة، وهو ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، وعقب ذلك نشر صورًا وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية «دعاء»، وأيضًا هي وزوجها عبر صفحات «فيسبوك» تحمل أسماءً وهمية، وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الإقتصادية.