فيروس كورونا.. تراجع الإصابات بنسبة 60% والصحة تشدّد على تلقي اللقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد حالة من الاستقرار، لافتًا إلى تراجع أعداد الإصابات بنسبة تصل إلى 60% مقارنًة بالأسبوع الماضي، فضلًا عن انخفاض الوفيات إلى 20%، لافتا إلى أن 70% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، لم تحصل على اللقاح.

فيروس كورونا.. انخفاض نسب التردد على المستشفيات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن الوقاية من فيروس كورونا تتطلب الحصول على اللقاح، لافتا إلى تكاسل البعض عن الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا وتجاهل بعض المواطنين لرسالة وزارة الصحة الخاصة باللقاح وموعده، مؤكدا أن اللقاحات لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف شدة الأعراض للمصابين بفيروس كورونا وقللت نسبة التردد على المستشفيات.

فيروس كورونا يحاول البقاء

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن زيادة إصابات فيروس كورونا ليست على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، موضحًا أن فيروس كورونا يحاول البقاء، ورغم الخمول وإلا أنه عاد مرة أخرى في شكل متحور أوميكرون وفرعياته، وعلى المواطنين التعامل بذكاء مع الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بكورونا.

وعن الوضع داخل المستشفيات، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنشآت الصحية رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر والحفاظ على مكتسبات الدولة التي حقتتها خلال جائحة فيروس كورونا التي اربكت أقوى الأنظمة الصحية.