«الصحة»: يجب الابتعاد مسافة متر على الأقل عند التعامل مع مريض الحمى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الجاري، مقارنة بالماضي، مشددة في تقرير رسمي لها، على المواطنين، متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا من حين إلى آخر، والتواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لها، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وحذرت الوزارة، المواطنين من تجنب لمس الأنف والفم والعنين باليدين إلا بعد غسلها جيدا أو تطهيرها، لافتة الى ضرورة تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يجرى لمسها بشكل متكرر.

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

وتابعت الوزارة: «في حال إذا كنت تعاني من الحمي والسعال وصعوبة التنفس، فلا بد من طلب الرعاية الصحية مبكرا»، مشددة على ضرورة تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعانى من الحمي والسعال، على الأقل مسافة متر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقل اليدين الكحولي»، مؤكدة ضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، بالكوع أو بمنديل ورقي، ثم التخلص منه فورا أو غسل اليدين.

ضرورة الحصول على اللقاح

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح من مراكز تلقي لقاح كورونا، وأي وحدة صحية، لافتة الى توافر أنواع اللقاحات كافة، ولا يوجد أي نقص في أي نوع، سواء المسافرين أو غيرهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، للحفاظ على الوضع الوبائي في مصر.