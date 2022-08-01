بعد زيادة الإصابات.. الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا في العمل

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، أوضحت خلاله كيفية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته في أماكن العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه لابد من تلقي لقاح كورونا سواء الجرعة الكاملة أو الجرعة التنشيطية، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين عند لمس الأسطح الخارجية، والحرص على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا؟

وحذرت وزارة الصحة والسكان من لمس العين والفم والأنف بأيدٍ غير نظيفة، مشيرة إلى أن متحور أوميكرون وفرعياته التي ظهرت هي السبب الرئيسي في ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الفترة القليلة الماضية، بعد الاستقرار التام الذي شهده المنحنى الوبائي لفيروس كورونا على مدار شهريين متتالين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا تعمل على تخفيف شدة الإصابات وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وتعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وتقليل نسب التردد على المستشفيات.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات متوافرة داخل مراكز تلقي لقاح كورونا وأي وحدة صحية، وجميع اللقاحات متوفرة للمسافرين وغيرهم، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات هي المعروفة ولم تتغير وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، مشيرة الى أنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.