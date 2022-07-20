وزيرة التجارة الصربية: نسعى للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر

في إطار زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية «تاتيانا ماتيتش»، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة، في حضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعي

وقالت الوزيرة، إنّ هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعي وإنشاء المناطق اللوجستية بالإضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء أكد أهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال الصربي المشترك بما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

79.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا عام 2021

ونوهت الوزيرة بأن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار بينها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والأسمدة والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.

وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق الصربية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا، لافتةً إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي إيثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن دولة صربيا تشارك في السوق المصرية بمشروعات يبلغ رأسمالها 47 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، ووجهت جامع الدعوة لنظيرتها الصربية لزيارة مصر خلال انعقاد معرض تراثنا، وتخصيص جناح لدولة صربيا بالمعرض.

ومن جانبها أكدت «تاتيانا ماتيتش»، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط ومحور تجاري هام لأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرةً إلى أهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين وكذا الاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وصربيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين.